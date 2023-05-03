"Минай в выездной для себя игре 24-го тура вырывает ничью в матче против лидера чемпионата.

"Украденный" арбитром гол в видеообзоре скандального матча Шахтер – Минай

К сожалению, за эти 1:1 один балл в актив нам не засчитают", – говорится в сообщении пресс-службы "лис".

Напомним, в конце первого тайма Дмитрий Немчанинов забил гол – арбитр Николай Балакин мяч не засчитал, хотя на повторе четко видно, что сфера линию пересекла. VAR в этой игре не работал.

Шахтер скандально переиграл Минай и сохранил отрыв на вершине УПЛ – арбитр не засчитал чистый гол в ворота Трубина