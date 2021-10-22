"Не те результаты, на которые мы рассчитываем. После трех игр в Лиге Чемпионов ни наши болельщики, ни сами игроки не могут довольствоваться тем, что происходит. К сожалению, это наш уровень, и всем нам нужно расти.

Зайва сором'язливість поховала Динамо, або Справжня ціна Супряги наштовхує на мрії про 11 Гармашів

Но сдаться легче всего. Сложнее встать снова на ноги и доказать, в первую очередь, самим себе, что мы можем играть на этом уровне на равных с грандами. Только через тяжелую работу и с верой в лучшее, по-другому никак", – написал Цыганков в Instagram.

Напомним, Динамо после трех матчей ЛЧ идет на последней строчке группы Е, имея одно очко и разницу голов 0:6. В следующем туре киевляне будут принимать Барселону (2 ноября).

''На щастя, це було Динамо'': іспанські ЗМІ – про єдиного українця, який підсилив би Барселону, за мотивами ЛЧ