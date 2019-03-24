"К нему там относятся несправедливо", –Дешам раскритиковал Челси за неиспользование Жиру

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам критически высказался в адрес Челси и Маурицио Сарри относительно нападающего Оливье Жиру.

"Жиру продолжает забивать. Его реже используют в клубе, но он играет в Лиге Европы и забивает. Присутствие такого форварда очень помогает команды. И это даже важнее, чем его голы. В сборной он забил 34 мяча, это большое число. Жиру приехал в сборную после тяжёлого периода в клубе. К нему там относятся несправедливо.

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Но пока я продолжаю ставить его в состав, он приближается к результативности Мишеля Платини. Когда Жиру находится на поле, он продолжает забивать. Ему не откажешь в желании и свежести", – цитирует Дешама Football London.

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