"Мудрик продемонстрировал признаки игрока, которого все ждали в течение последних нескольких недель. Я думаю, что сейчас он набирает обороты в своей карьере.

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Возможно, мы можем простить определенную непоследовательность, которая возникает с переездом в новую страну в более конкурентную лигу и попаданием в клуб, где давление заоблачное, и от вас ожидают побед каждую неделю.

Думаю, что он продолжает совершенствоваться, и к концу сезона вы увидите настоящего Мудрика. Он выглядит так, будто должен развиваться и идти дальше. Я думаю, он нашел определенный импульс и выглядит счастливее на поле. Уверен, это будет ключевым для него", – цитирует Брауна GiveMeSport.

Напомним, Мудрик забил в двух своих последних матчах – в ворота Мальты за сборную Украины и Арсеналу в последнем туре АПЛ. Увеличить голевой задел Михаил сможет уже сегодня, 28 октября, в матче с Брентфордом. Игра на Стэмфорд Бридж стартует в 14:30.

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