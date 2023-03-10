"Конечно, Динамо – это очень хороший раздражитель, и для нас это будет очень важный матч, как и последующие встречи тоже, ведь к каждому поединку мы готовимся, как к последнему. Конечно, понимаем, что в футболе не бывает никаких мелочей. Если будем собраны и иметь постоянную концентрацию, то считаю, что нам все должно удаться.

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Но это футбол, за что мы его любим, ведь он непредсказуем и все может произойти. Так что загадывать заранее, что будет самое важное – физика или тактика – очень тяжело. Футбол переворачивается в одну минуту. Надо быть сконцентрированным и играть на команду. Если на поле будут командные действия, то у нас будет что-то выходить", – рассказал Кучер на пресс-конференции.

Напомним, что матч между СК Днепр-1 и Динамо состоится 12 марта. На данний момент команда Кучера опережает киевский клуб на шесть очков в турнирной таблице УПЛ.

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