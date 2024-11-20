Албанские и украинские болельщики высмеяли дружбу России и Сербии во время очного матча своих национальных команд в Лиге наций.

Сербам не понравилось, как во время матча Албания – Украина болельщики обеих команд объединились в своей ненависти против оккупантов, России и её друзей из Сербии. Ранее национальные команды этих стран встретились между собой в товарищеском матче – и это на фоне тотальной международной изоляции РФ.

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"Неприличные крики" со стороны албанцев и украинцев в адрес России и Сербии сопровождались плакатом с надписью "К черту вас, оккупанты!" Согласно GSP, сербы пожаловались на такое поведение в УЕФА.

Украина обыграла в Тиране Албанию со счётом 2:1 и заняла второе место в группе Лиги наций.

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