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Южная Корея – Мексика: Чичарито – лучший игрок матча

23 июня 20:38 46 Читати українською
Южная Корея – Мексика: Чичарито – лучший игрок матча
Чичарито / Фото: соцсети

Форвард Чичарито стал лучшим игроком матча чемпионата мира-2018 Южная Корея – Мексика.

Сборная Мексики победила Южную Корею со счетом 2:1.

Южная Корея – Мексика – 1:2 – видео голов и обзор матча

Лучшим игроком матча стал Чичарито, который стал автором второго гола в ворота Южной Кореи, сообщает официальный сайт ФИФА.

Также отметим, что Чичарито установил 2 рекорда: он забил 50-й гол в футболке сборной и стал самым результативным игроком в истории национальной команды; кроме того, это уже 4-й забитый мяч Чичарито на чемпионатах мира – это повторение рекорда Луиса Эрнандеса.

ЧМ-2018: Мексика победила Южную Корею, которая потеряла шансы на выход из группы

ЧМ-2018 2 тур

Южная Корея - Мексика: Суббота 23 июня 2018

Южная Корея
Матч окончен
1 : 2
Мексика
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ЧМ 2018 Мексика Мексика Южная Корея - Мексика Хавьер Эрнандес Хавьер Эрнандес
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