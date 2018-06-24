Южная Корея – Мексика: Чичарито – лучший игрок матча

Форвард Чичарито стал лучшим игроком матча чемпионата мира-2018 Южная Корея – Мексика.

Сборная Мексики победила Южную Корею со счетом 2:1.

Южная Корея – Мексика – 1:2 – видео голов и обзор матча

Лучшим игроком матча стал Чичарито, который стал автором второго гола в ворота Южной Кореи, сообщает официальный сайт ФИФА.

Также отметим, что Чичарито установил 2 рекорда: он забил 50-й гол в футболке сборной и стал самым результативным игроком в истории национальной команды; кроме того, это уже 4-й забитый мяч Чичарито на чемпионатах мира – это повторение рекорда Луиса Эрнандеса.

ЧМ-2018: Мексика победила Южную Корею, которая потеряла шансы на выход из группы