Южная Корея – Украина: где бесплатно смотреть стартовый матч сборных U-20 на ЧМ-2025
Молодежная сборная Украины U-20 начнет свой путь на ЧМ-2025 матчем против сверстников из Южной Кореи. Где смотреть поединок – подскажет "Футбол 24".
Сборная Украины U-20 начнет свой путь на молодежном Мундиале уже в эту субботу, 27 сентября, встретившись с Южной Кореей. Начало поединка запланировано на 23:00.
Где смотреть Южная Корея U-20 – Украина U-20? Просматривать матч онлайн можно бесплатно на официальном сайте ФИФА.
На групповом этапе соперниками Украины, кроме Южной Кореи, будут Парагвай и Панама. Поединки против этих команд состоятся 30 сентября и 3 октября в 23:00 соответственно.
