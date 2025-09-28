Вклад полузащитника сборной Украины Ярослава Карамана в победу над Южной Кореей (2:1) высоко оценили.

Сборная Украины U-20 стартовала на чемпионате мира среди сверстников с победы над Южной Кореей со счетом 2:1.

"Нам точно этого не хватало": Михайленко нашел ложку дегтя в стартовой победе сборной Украины U-20 на ЧМ-2025

По итогам встречи награда лучшему игроку матча досталась Ярославу Караману. Полузащитник отметился результативной передачей на Геннадия Синчука, который открыл счет голам в поединке. К слову, Караман выступает за Полесье-2.

Напомним, что сейчас сборная Украины U-20 имеет три балла и занимает второе место в таблице группы B. Парагвай опережает "сине-желтых" по лучшей разнице голов.

Следующий матч подопечные Дмитрия Михайленко проведут 30 сентября против Панамы. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 по киевскому времени.

