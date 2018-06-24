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Южная Корея – Мексика: онлайн-трансляция – как это было

23 июня 20:05 1083 Читати українською
Южная Корея – Мексика: онлайн-трансляция – как это было
Южная Корея – Мексика: онлайн-трансляция

Сборная Мексики не без труда переиграла Южную Корею за счет голов Карлоса Вели и Чичарито. Корейцы с нулем в графе очков потеряли шансы на выход из группы F.

Матч Южная Корея – Мексика стартует в 18:00 по киевскому времени. Текстовую онлайн-трансляцию читайте на Футбол 24.

ЧМ-2018: Мексика победила Южную Корею, которая потеряла шансы на выход из группы

Южная Корея: Чо Хон Ю, Ким Ён Гвон, Ким Мин-Ву, Чжан Хон Су, Ли Ён, Хван Хи Чхан, Ки Сун Ён, Чу Седжон, Мун Сон Мин, Сон Хын Мин, Ли Дже Сон

Мексика: Очоа, Гальярдо, Морено, Сальседо, Альварес, Гвардадо, Эррера, Лайюн, Лосано, Чичарито, Вела

Южная Корея – Мексика – видео голов

ЧМ-2018 2 тур

Южная Корея - Мексика: Суббота 23 июня 2018

Южная Корея
Матч окончен
1 : 2
Мексика
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