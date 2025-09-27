Южная Корея U-20 – Украина U-20: команда Михайленко забила два быстрых гола на ЧМ-2025 (ВИДЕО)
Молодежная сборная Украины U-20 проводит матч против сверстников из Южной Кореи в стартовом поединке ЧМ-2025. Видео голов смотрите на "Футбол 24".
На 13-й минуте после передачи Карамана Синчук принял мяч в правом углу штрафной площади, подработал его и точным ударом отправил в дальний угол ворот.
Уже через несколько минут украинцы удвоили преимущество! Вернаттус выполнил навес с левого фланга, а Пищур выиграл борьбу у защитников и головой направил мяч в угол ворот.
