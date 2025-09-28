Сборная Украины U-20 в рамках 1-го тура группового этапа молодежного чемпионата мира-2025 победила сверстников из Южной Кореи (2:1). Отчет о матче читайте на "Футбол 24".

Дмитрий Михайленко выпустил лидеров и гиганта

Тренерский штаб сборной Украины U-20 выставил довольно ожидаемый состав. Вышли все сильнейшие. Кревсун, Синчук, Крапивцов, Шах, Гусев, Караман – все они имеют опыт УПЛ и топ-лиг. Небольшой неожиданностью стало только отсутствие Пономаренко, которого оставили в запасе.

Вместо него Дмитрий Михайленко выставил Пищура (сына известного футболиста Волыни). Очевидно, свою роль сыграли 204 сантиметра роста. Грех не воспользоваться такой антропометрией против традиционно низких азиатов –хотя корейцы едва ли не самые высокие в регионе. Александру противодействовали 175- и 190-сантиметровый центрбеки.

Украина задавила Южную Корею в первые полчаса

Стартовая 30-минутка прошла при тотальном доминировании "желто-синих". Наша команда ничего не позволяла на своей половине, надежно перекрывая центральные вертикали. При работе без мяча украинцы формировали схему 4-4-2 с узким расположением – в начале встречи был еще и высокий прессинг, но довольно быстро игроки начали игнорировать корейские попытки вытянуть нас на свою треть. Растянуть блок не удавалось.

При этом движение мяча у подопечных Дмитрия Михайленко было очень эффективным. Выделялась идея с привлечением левого фулбека Вернаттуса к розыгрышам в опорной зоне, а также перегрузка правого фланга с диагоналями на левый. Что наиболее важно, Украина U-20 заходила в штрафную и открывала ударные зоны.

Первый опасный удар случился на 11-й минуте, когда Караман вышел на правый угол штрафной площади и вколотил над ближней девяткой. На 13-й же "желто-синие" открыли счет.

Шах подхватил отскок на чужой половине (Кревсун стянул на себя троих и потерял мяч), сместился в центр и перевел на Карамана, а тот откатил на правый угол штрафной – оттуда пробил Синчук. Теперь удар пошел в дальний нижний. Без шансов для голкипера. 0:1!

На 16-й же минуте сработала идея Дмитрия Михайленко с Пищуром на острие. Вернаттус выполнил подачу с левого фланга, а украинский великан спокойно замкнул головой – корейцы не могли ему помешать. 0:2 После этого наша сборная отошла в средний блок в ожидании ошибки соперника.

Украина U-20 не заметила, как Южная Корея U-20 проснулась. Нас выручил VAR

До 30-й минуты ситуация выглядела более менее спокойно, однако сборная Украины U-20 уже не создавала моментов. Корейцы же постепенно стали прибавлять – особенно на правом фланге. Первый неприятный "звоночек" прозвучал на 38-й минуте, когда их вингер упал после контакта с Вернаттусом.

Тренер азиатов взял "челлендж" (просьба пересмотреть видеоповтор), надеясь на пенальти. Эпизод действительно был неприятный. Судья, который оценивает эпизоды по формалистскому подходу, мог бы и свистнуть в пользу Кореи – впрочем, нам повезло. Арбитр решил, что борьба не тянула на 11-метровый.

Еще один неприятный эпизод произошел на 41-й минуте при стандарте "тигров". Крапивцов вышел на перехват подачи и снес Киричко, разбив центрбеку голову. Тем не менее, защитник продолжил встречу.

Возможно, столкновение повлияло на создание острого момента перед перерывом. Корейцы провели атаку с пасом за спину Киричко – туда ворвался нападающий, который метров с семи пробил в дальний угол. Мяч прошел мимо Крапивцова, однако из пустых ворот его успел вынести Гусев!

Украина ответила на 2-й компенсированной с перехвата Кревсуна и проникающего паса на Синчука. Его удар накрыли, а отскок поймал Пищур – впрочем, Александр пробил над воротами. В конце концов, команды отправились отдыхать при счете 0:2 в пользу подопечных Дмитрия Михайленко.

К сожалению, картина игры во втором тайме не менялась. Уже через пять минут после перерыва "желто-синие" пропустили гол в результате подачи со стандарта, которую замкнул Хам Сун Ву. Впрочем, на помощь Украине U-20 снова пришел VAR. Арбитры очень долго рисовали линии, пока не сделали правильную. Плечо корейца оказалось в офсайде, поэтому счет не изменился.

Украина таки пропустила, но выстояла. Стандарты – наша проблема

До 60-х минут "тигры" хоть и создавали моменты, но очевидного преимущества над нашей командой не имели. Последняя же 30-минутка оказалась очень нервной. Южная Корея U-20 явно добавила, чему способствовали три замены еще в перерыве – а вот Дмитрий Михайленко тянул с первыми перестановками до 73-й минуты.

Впрочем, уже на 78-й Украина должна была пропускать с очередного стандарта. На этот раз по воротам Крапивцова пошел прямой удар, однако мяч пролетел рядом со стойкой. На 80-й же минуте азиаты таки добились своего – Киричок выбил прострел на угловой, подачу с которого замкнул Ким Мен Чон.

На 85-й минуте еще один стандарт завершился замыканием с левого угла вратарской. Крапивцов выручил "желто-синих". Украина U-20 за все это время отвечала редкими контратаками, которые не удавалось доводить до действительно опасных ситуаций – а в течение шести компенсированных минут начался настоящий валидол. Корейцы навалились на нашу штрафную, устроив настоящую осаду.

Но забить во второй раз им так и не удалось. Финальный свисток зафиксировал тяжелую победу подопечных Дмитрия Михайленко. Следующий матч украинцы проведут со сверстниками из Панамы.