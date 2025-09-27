Сборная Украины U-20 сыграет против сверстников из Южной Кореи в матче первого тура юношеского чемпионата мира в Чили. Где смотреть игру – подскажет "Футбол 24".

27 сентября сборная Украины U-20 стартует на юношеском Мундиале. Стартовый свисток игры против Южной Кореи раздастся в 23:00 по киевскому времени.

Южная Корея U-20 – Украина U-20: анонс матча ЧМ-2025

Где смотреть Южная Корея U-20 – Украина U-20? Просматривать матч онлайн можно бесплатно на официальном сайте ФИФА.

Стартовый состав сборной Украины

Крапивцов – Гусев, Мельниченко, Киричок, Вернаттус – Синчук, Будко, Кревсун, Шах, Караман – Пищур

На групповом этапе соперниками Украины кроме Южной Кореи будут Парагвай и Панама. Поединки против этих команд состоятся 30 сентября и 3 октября в 23.00 соответственно.

Украина стартует на ЧМ-2025 с Шевой и лучшим голкипером Евро, но без топ-бомбардиров – чего ждать от наших?