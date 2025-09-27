Шесть лет назад в Варшаве молодежные сборные Украины и Южной Кореи сошлись в финале ЧМ-2019 U-20. Тогда под комментарии Дмитрия Джулая и Дениса Босянка торжествовали “желто-синие”. И вот наши страны встречаются снова – теперь уже в матче-открытии ЧМ-2025 U-20. К сожалению, турнир проводят в Чили, поэтому болельщикам надо выспаться до 23:00. Все поединки украинцев пройдут в это время.

"Легких матчей не будет": защитник Украины U-20 о поражении Австралии, акклиматизацию в Чили и соперников на Кубке мира

Дмитрий Михайленко не смог привезти на Мундиаль всех возможных топов. Чемпионат проводится в очень неудобное для клубов время, поэтому можно не удивляться отсутствию двух ведущих нападающих в этом возрасте – Эмполи не отпустил Попова, а Нюрнберг не дал разрешения Степанову. Из УПЛ тоже не все согласились отдавать игроков – Молодежке на ЧМ-2025 сыграет без Михавка, Саленко, Маткевича и Домчака.

Эта история типична для всех сборных на нынешнем Мундиале. К счастью, заявка "сине-желтых" все равно выглядит симпатично. В Чили прилетели Крапивцов (Жирона), Кревсун (Боруссия Д), Пономаренко (Динамо), Шах (Карпаты), Караман и Мельниченко (Полесье) и даже Кристиан Шевченко (Уотфорд). Попадание в заявку сына президента УАФ многие восприняли за кумовство, однако 18-летнему хавбеку место в старте никто не обещал.

Сборная под руководством Дмитрия Михайленко прилетела в Чили еще 18 сентября, чтобы избежать эффекта джетлага и пройти акклиматизацию. Несколько дней спустя молодежка провела спарринг с Австралией, проиграв со счетом 2:3 – однако команда еще не привыкла к высокогорью и провела только одну полноценную тренировку. Стоит отметить, что в 2025 году сборная U-20 не знала поражений и постоянно забивала, но не более одного гола (1:1 с США, 1:0 с Норвегией и Северной Ирландией)

Плюсом нынешней "молодежки" является ситуация в сборной U-21, где продолжается процесс омоложения. Нынешняя U-20 потянула немало игроков из состава Унаи Мельгосы, поэтому особых проблем с сыгранностью ожидать не стоит. Правда, U-21 успела провести только один матч с Литвой.

Дмитрий Михайленко собирается доминировать в матче с корейцами, однако отмечает силу соперника и ожидает тяжелую встречу. Доказывает верить на слово, ведь наш соперник привез ноунеймов. Все его футболисты выступают в национальном первенстве, кроме Ким Те Вона из Портимоненсе.

В отличие от нашей U-20, корейская провела насыщенный 2025-й год. "Молодежка" провела аж 10 матчей, добравшись до полуфинала Кубка Азии U-20. Интересно, что в четвертьфинале она одолела узбеков со счетом 6:4, а полуфинал завершился поражением от саудитов (2:3) – такая высокая результативность сочеталась с оборонительными схемами 4-4-2 и 3-4-3. Кстати, самыми дорогими игроками в составе Кореи U-20 являются именно центрбеки и опорники.

Перед Мундиалем коллектив потерпел разгром от Бразилии (0:4) и Колумбии (0:1). Словом, соперник у нас хоть и не суперстрашный, но очень серьезный. Типичная Южная Корея – никто не знает их футболистов, а они выходят в плей-офф.

Ориентировочный состав на матч Южная Корея U-20 – Украина U-20

Украина U-20: Крипивцов – Гусев, Кисель, Мельниченко, Катрич – Ващенко, Караман – Синчук, Кревсун, Шах – Пономаренко

Прогноз "Футбол 24" – тяжелая победа Украины

Можно согласиться с Дмитрием Михайленко – матч будет сложным. Сказать что-то другое трудно, ведь у нас совершенно новая сборная, которая только начинает свой путь на международном уровне. Корейцы кажутся опытнее, но у них нет футболистов из топ-5 чемпионатов Европы или с опытом еврокубков.

Вероятно, Украину можно назвать фаворитом, но следует ожидать чего-то вроде первого матча сборной U-21 – с поправкой на соперника. Команда Унаи Мельгосы долго раскачивалась против Литвы и сначала создавала мало, но по ходу игры разбегалась и устроила разгром. Похожий сценарий, но без разгрома попробуем спрогнозировать и на матче-открытии ЧМ-2025.

Украина стартует на ЧМ-2025 с Шевой и лучшим голкипером Евро, но без топ-бомбардиров – чего ждать от наших?