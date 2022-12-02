Португалия встречается с Южной Кореей в рамках 3-го тура группового этапа чемпионата мира-2022. Анонс и прогноз на матч читайте на "Футбол 24".

Чемпионат мира-2022, 3-й тур, група H

2 декабря, 17:00. Эль-Райян, стадион Эдьюкейшн Сити Стедиум

Главный арбитр: Факундо Тельо (Аргентина)

Телетрансляция: MEGOGO, Суспільне

Португалия уже гарантировала себе плей-офф, и только чудом может потерять первое место в группе. Возможно, Фернанду Сантуш решится на ротацию, однако Роналду точно захочет снова выйти в стартовом составе. Криш первым в истории забил на 5 чемпионатах мира, но "ноу-тач" гол в ворота Уругвая ему не засчитали.

Португалия пробилась в 1/8 финала ЧМ-2022: Бруну – герой, Роналду сделал гол в ворота Уругвая без касания к мячу

Лучшим португальцем на чемпионате мира остается Бруну (2 гола + 2 ассиста). Фернандеш связывает оборону и атаку, ускоряет движение мяча и организует моменты из ничего. Благодаря ему команда дожала Гану и Уругвай. Португалия не демонстрирует в Катаре чего-то фантастического, однако мастерски добывает результаты.

Южная Корея в слабой группе Н тоже смотрится прилично. После пресной игры с Уругваем азиаты разыграли яркий поединок с Ганой, где нанесли 16 ударов из пределов штрафной. Камбек, правда, не получился. У Кореи только одно очко в активе. Для выхода в 1/8 финала нужно не просто обыгрывать Португалию, но и надеяться на минимальную победу Уругвая в параллельном матче.

Корейцы имеют успешный опыт противостояния Португалии на Мундиале. В решающем матче группы на ЧМ-2002 они минимально обыграли европейцев и пробились в плей-офф. Единственный гол забил Парк Джи Сун, а нынешний наставник сборной Южной Кореи – Паулу Бенту – тогда последний раз сыграл за Португалию.

Бенту против родины – дополнительная интрига. Паулу возглавлял родную сборную перед Сантушем: дошел до полуфинала Евро-2012, но оконфузился на ЧМ-2014. Очень интересно, какой план он придумает против прагматичной Португалии и Роналду в частности. Хорошие инструменты в виде дисциплинированных игроков у него есть.

Ориентировочные составы на матч Южная Корея – Португалия

Южная Корея: Ким Сын Гю – Ким Мун Хван, Ким Мин Че, Ким Эн Гвон, Ким Чжин Су – Хван Ин Бом, Чонг Ву Ен – Квон Чхан Хун, Ли Кан Ин, Сон Хын Мин – Чо Ю Сун

Португалия: Кошта – Канселу, Пепе, Диаш, Геррейро – Силва, Невеш, Карвалью – Фернандеш – Фелиш, Роналду

Прогноз "Футбол 24" – 2:2

У Южной Корее больше мотивации, а у Португалии больше класса. Корейцы способны сотворить сенсацию, хотя даже победа команды Бенту не потянет на такой статус после вчерашнего шока Испании и Германии. Ожидаем зрелищного футбола. Азиаты полетят вперед и попытаются много атаковать, а европейцы получат удобные условия для использования свободных зон.