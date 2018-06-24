Южная Корея – Мексика: Чичарито установил сразу 2 рекорда

В матче 2 тура ЧМ-2018 Южная Корея – Мексика нападающий Хавьер Чичарито отметился голом, который вписал его имя в историю национальной команды.

Нападающий сборной Мексики Хавьер Чичарито отметился голом в ворота Южной Кореи в матче 2 тура чемпионата мира-2018.

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Этот гол стал 50-м для Чичарито в футболке сборной Мексики – это самый высокий показатель в истории национальной команды, сообщает Opta.

Кроме того, это уже 4-й забитый мяч Чичарито на чемпионатах мира. Это повторение рекорда Луиса Эрнандеса, сообщает официальный твиттер сборной Мексики.

Напомним, после 2 туров в активе Мексики 6 очков. В 21:00 в этой же группе сыграют Германия и Швеция.