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Южная Корея – Германия: Озил создал 7 голевых моментов и установил рекорд ЧМ-2018

27 июня 22:51 104 Читати українською
Южная Корея – Германия: Озил создал 7 голевых моментов и установил рекорд ЧМ-2018
Месут Озил / Фото: ФИФА

Хавбек сборной Германии Месут Озил установил рекорд чемпионата мира-2018.

Германия контролировала ход игры в матче против Южной Кореи, однако потерпела сенсационное поражение и покинула ЧМ-2018.

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Хавбек Германии Месут Озил установил рекорд этого Мундиаля, сообщает Squawka.

Он создал 7 голевых моментов в течение одного матча, это не удавалось ни одному футболисту на чемпионате мира-2018.

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ЧМ 20183 тур

Южная Корея - Германия: Среда 27 июня 2018

Южная Корея
Матч окончен
2 : 0
Германия
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ЧМ 2018 Германия Германия Южная Корея - Германия Месут Озил Месут Озил
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