toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Италия
СЛОВАКИЯ - УКРАИНА ЛИГА НАЦИЙ НИДЕРЛАНДЫ - ФРАНЦИЯ

Ювентус получил предложение подписать Наваса

12:00 151 Читати українською
Ювентус получил предложение подписать Наваса
Кейлор Навас / соцсети

Голкипер Реала Навас может перейти в Ювентус, но "старая синьора" не горит желанием подписывать костариканца.

Ювентус получил предложение подписать голкипера Навас, сообщает Calciomercato.

Куртуа объяснил, что изменилось в Реале после увольнения Лопетеги

Костариканец потерял место в основе Реала после прихода Тибо Куртуа из Челси. Новый главный тренер "бланкос" Сантьяго Солари даже не выставил костариканца на матч Лиги чемпионов против Виктории Пльзень (5:0). Навас перешел в Реал в 2014 году после успешного чемпионата мира в составе сборной Коста-Рики.

Правда, "бьянконери" не настроены усиливать позицию голкипера, так как уверены в Войцехе Щенсны, также в распоряжении есть Маттия Перин.

Баба – надежда Реала: 13-летний подопечный Хаби Алонсо забивает, как Месси, а его брат представляет Барселону

Теги
Италия Трансферы Реал Мадрид Реал Мадрид Трансферы Реал Мадрид Трансферы Ювентуса Трансферы Чемпионата Испании Трансферы Чемпионата Италии Ювентус Ювентус Кейлор Навас Кейлор Навас
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
6
час
:
21
мин
Нидерланды
21:45
Франция
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук