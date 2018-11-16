Ювентус получил предложение подписать Наваса

Голкипер Реала Навас может перейти в Ювентус, но "старая синьора" не горит желанием подписывать костариканца.

Ювентус получил предложение подписать голкипера Навас, сообщает Calciomercato.

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Костариканец потерял место в основе Реала после прихода Тибо Куртуа из Челси. Новый главный тренер "бланкос" Сантьяго Солари даже не выставил костариканца на матч Лиги чемпионов против Виктории Пльзень (5:0). Навас перешел в Реал в 2014 году после успешного чемпионата мира в составе сборной Коста-Рики.

Правда, "бьянконери" не настроены усиливать позицию голкипера, так как уверены в Войцехе Щенсны, также в распоряжении есть Маттия Перин.

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