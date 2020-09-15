Нападающий римского клуба Эдин Джеко остается одной из приоритетных целей Ювентуса, сообщает журналист GdS Альфредо Педулла в Twitter.

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Туринцы готовы платить 34-летнему боснийцу 7 млн евро в год плюс бонусы. Ранее Юве на место нападающего пытался подписать форварда Барсы Луиса Суареса, но переговоры приостановились.

В прошлом сезоне Джеко провел 43 поединка во всех турнирах, в которых отметился 19 голами и 14 ассистами. Напомним, Рому возглавляет экс-наставник Шахтера Паулу Фонсека.

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