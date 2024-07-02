"Орлята" решили отпустить 23-летнего француза в Турин. Как сообщает Руди Галетти, Кефрен Тюрам должен присоединиться к Ювентусу.

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"Старая Сеньора" согласовала детали перехода с Ниццей. Ювентус заплатит за полузащитника 20 миллионов евро без учета бонусов. С Кефреном также туринцы достигли договоренности и пообещали ему зарплату в размере 2 миллионов евро за сезон.

Напомним, что Кефрен Тюрам сын Лилиана Тюрама, который в составе сборной Франции выигрывал ЧМ-98 и ЧЕ-2000. Другой сын легенды французского футбола, Маркус Тюрам, выступает в составе Интера.

Кефрен выступает за Ниццу с 2019 года. В общем полузащитник отыграл за "орлят" в 167 матчах, в которых забил девять голов и отдал 12 ассистов.

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