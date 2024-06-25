После 7 сезонов в составе Ювентуса время Маттия Де Шильо в туринском клубе подошло к концу. Как информирует TuttoSport, игрок не входит в планы Тьягу Мотты и самой "Старой синьоры". Сообщается, что туринцы планируют освободить Де Шильо от соблюдения соглашения и выплатить ему небольшую компенсацию вместо взаимного расторжения контракта.

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За 7 сезонов 31-летний универсальный защитник/латераль провёл за "бьянконери" 117 матчей во всех турнирах. Он способен закрыть как правую (в большей степени), так и левую бровку. Его контракт с Ювентусом рассчитан до лета 2025 года. Ранее Маттия также успел поиграть за Милан и Лион.

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