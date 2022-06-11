Общие расходы туринцев составят около 80 млн евро, сообщает Gazzetta dello Sport.

Погба описал клуб, в который хочет перейти

Львиная доля – зарплата Погба. Чемпиону мира предложили контракт на 4 года, и за каждый сезон он сможет получать до 10 млн евро "чистыми" (8 млн гарантированных+различные бонусы). Остальные суммы Юве потратит на агентские комиссионное и регистрационные сборы. После смерти Мино Райолы делами Погба занимается юрист Рафаэла Пимента.

Напомним, Погба покинул Манчестер Юнайтед на правах свободного агента. В 2016 году именно Ювентус продал хавбека англичанам за 105 млн евро.

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