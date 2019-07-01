toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Италия
ТРАНСФЕРЫ ШАХТЕР УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ДИНАМО КИЕВ

Ювентус заплатит Райоле огромные комиссионные за Де Лигта – это почти как с Роналду

17:11 163 Читати українською
Ювентус заплатит Райоле огромные комиссионные за Де Лигта – это почти как с Роналду
Мино Райола / Marca

Одиозный агент Мино Райола хорошо заработает на трансфере Маттейса Де Лигта из амстердамского Аякса в туринский Ювентус.

Скандальный посредник заработает на переходе лидера Аякса 11 млн евро, сообщает La Stampa.

Ювентус согласовал переход Де Лигта, – Tuttosport

Эта невероятная сумма составляет 15 % от суммы трансфера Де Лигта в Ювентус. Интересно, что другой суперагент – Жорже Мендеш – в прошлом году получил от трансфера Криштиану Роналду в Серию А 12 млн евро. Райола не забыл и о своем подопечном – 19-летний голландец получит в Турине контракт на 5 лет с зарплатой 8 млн евро в сезон плюс бонусы.

Мино Райола известен тем, что зарабатывает огромные суммы на переходах своих клиентов. В частности, только два трансфера Поля Погба (из МЮ в Ювентус и в обратном направлении) принесли ему ориентировочно 49 млн евро комиссионных.

blog_ava
Зинченко сменил игровой номер в Манчестер Сити – под ним играл бывший игрок Шахтера
11:17
1176
Теги
Италия Трансферы Трансферы Чемпионата Италии Ювентус Ювентус Трансферы Ювентуса Аякс Аякс Мино Райола Маттейс Де Лигт Маттейс Де Лигт
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
66
дн
:
0
час
:
4
мин
Армения
19:00
Италия
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук