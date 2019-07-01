Ювентус заплатит Райоле огромные комиссионные за Де Лигта – это почти как с Роналду

Одиозный агент Мино Райола хорошо заработает на трансфере Маттейса Де Лигта из амстердамского Аякса в туринский Ювентус.

Скандальный посредник заработает на переходе лидера Аякса 11 млн евро, сообщает La Stampa.

Ювентус согласовал переход Де Лигта, – Tuttosport

Эта невероятная сумма составляет 15 % от суммы трансфера Де Лигта в Ювентус. Интересно, что другой суперагент – Жорже Мендеш – в прошлом году получил от трансфера Криштиану Роналду в Серию А 12 млн евро. Райола не забыл и о своем подопечном – 19-летний голландец получит в Турине контракт на 5 лет с зарплатой 8 млн евро в сезон плюс бонусы.

Мино Райола известен тем, что зарабатывает огромные суммы на переходах своих клиентов. В частности, только два трансфера Поля Погба (из МЮ в Ювентус и в обратном направлении) принесли ему ориентировочно 49 млн евро комиссионных.