Ювентус запланировал трансферную бомбу на лето – на прицеле лидер Ливерпуля

Туринский Ювентус после спокойного зимнего трансферного окна готовит сенсационное подписание на летний период. "Старая синьора" может установить новый рекорд.

Итальянский гранд готовится летом приобрести лидера Ливерпуля Вирджила ван Дейка, утверждает The Sun.

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Туринцы якобы готовы отдать за центрбека мерсисайдцев 150 млн фунтов. Это восстановит нидерландца в статусе самого дорогого защитника планеты. Этот титул ван Дейк потерял прошлым летом после трансфера Харри Магуайра в Манчестер Юнайтед. Реакция представителей Ливерпуля на планы Ювентуса пока неизвестна.

В нынешнем сезоне Вирджил ван Дейк провел 34 матча во всех турнирах, в которых забил 4 мяча. Два года назад его трансфер обошелся "красным" в 84,65 млн евро.

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