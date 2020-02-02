toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Италия
УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ТРАНСФЕРЫ РЕАЛ МАДРИД - АТЛЕТИКО ДИНАМО КИЕВ ЗИМНИЕ СБОРЫ

Ювентус запланировал трансферную бомбу на лето – на прицеле лидер Ливерпуля

11:10 318 Читати українською
Ювентус запланировал трансферную бомбу на лето – на прицеле лидер Ливерпуля
Ювентус запланировал трансферную бомбу на лето – на прицеле лидер Ливерпуля

Туринский Ювентус после спокойного зимнего трансферного окна готовит сенсационное подписание на летний период. "Старая синьора" может установить новый рекорд.

Итальянский гранд готовится летом приобрести лидера Ливерпуля Вирджила ван Дейка, утверждает The Sun.

"Манчестер Сити не хватило одного трансфера, чтобы продолжить доминирование в АПЛ", – легенда клуба Ричардс

Туринцы якобы готовы отдать за центрбека мерсисайдцев 150 млн фунтов. Это восстановит нидерландца в статусе самого дорогого защитника планеты. Этот титул ван Дейк потерял прошлым летом после трансфера Харри Магуайра в Манчестер Юнайтед. Реакция представителей Ливерпуля на планы Ювентуса пока неизвестна.

В нынешнем сезоне Вирджил ван Дейк провел 34 матча во всех турнирах, в которых забил 4 мяча. Два года назад его трансфер обошелся "красным" в 84,65 млн евро.

Динамо приємно дивує, конкуренти Зінченка та Ярмоленка, крах грандів і українця – головне про трансфери зими 2020

blog_ava
Неймар роскошно отомстил сопернику за фол – нетипичный поступок бразильца
10:03
273
Теги
Трансферы Чемпионата Англии Трансферы Трансферы Ливерпуля Ливерпуль Ливерпуль Ювентус Ювентус Италия Трансферы Ювентуса Трансферы Чемпионата Италии Вирджил ван Дейк Вирджил ван Дейк
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
29
мин
Ювентус
13:30
Фиорентина
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук