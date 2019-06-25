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Ювентус заинтересован в трансфере Рейны – Сарри снова хочет работать с испанцем

07:30 36 Читати українською
Ювентус заинтересован в трансфере Рейны – Сарри снова хочет работать с испанцем
Пепе Рейна / фото из соцсетей

Вратарь Милана Пепе Рейна может покинуть клуб во время летнего трансферного окна.

Испанский голкипер должен стать в Ювентусе дублером Войцеха Щенсны, сообщает Calciomercato.com.

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По информации издания, Маттиа Перин недоволен своим положением второго голкипера в Турине и может сменить клуб. Из-за этого "Старая синьора" хочет пригласить Рейну, который хорошо знаком с новым главным тренером команды Маурицио Сарри по работе в Наполи.

Рейна перешел в Милан летом прошлого года из Наполи на правах свободного агента и заключил с "россонери" контракт на три сезона – до лета 2021 года.

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В прошлом розыгрыше Серии А 36-летний голкипер принял участие в 4 матчах итальянской Серии А, в которых пропустил 5 голов.

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Италия Милан Милан Ювентус Ювентус Пепе Рейна Пепе Рейна
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