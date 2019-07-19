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Ювентус заинтересовался талантом Барселоны Мирандой

12:49 54 Читати українською
Ювентус заинтересовался талантом Барселоны Мирандой
Хуан Миранда (в центре) / Фото Barcablog

Защитник Барселоны Хуан Миранда может променять Лионеля Месси на Криштиану Роналду.

На радары Ювентуса попал 19-летний талант Барсы Хуан Миранда, сообщает AS.

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По информации издания, представители туринского клуба начали переговоры с руководством каталонцев.

Главный тренер "блаугранас" Эрнесто Вальверде пока не видит места для Хуана в основной команде, однако руководство команды не намерено прощаться с молодым испанцем.

Прошлый сезон Миранда провел за Барселону Б в третьем испанском дивизионе. Хуан сыграл в 23-х матчах, в которых отметился голом.

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