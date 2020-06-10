Ювентус задумал новый вариант обмена с Челси

Главный тренер Ювентуса Маурицио Сарри не оставляет надежд забрать хавбека Жоржиньо из Челси.

Туринцы готовы предложить Дугласа Косту в обмен на плеймейкера "синих", сообщает Sport Mediaset.

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Ориентировочная цена Жоржиньо – 50 млн евро, а экс-звезда Шахтера будет стоить на 5-10 млн меньше. Ювентус надеется, что Коста заинтересует Челси, поскольку после ухода Виллиана и Педро у лондонцев будет нехватка быстрых и техничных игроков на фланги атаки. Ранее появлялись слухи об обмене любимца Сарри на Бернардески или Пьянича, впрочем такие варианты не заинтересовали английский клуб.

Добавим, что Жоржиньо в сезоне 2019/20 провел 37 матчей, отличился 7 голами и 2 ассистами. Статистика Дугласа Косты – 18 матчей, 2 гола и 5 ассистов.

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