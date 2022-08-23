Новичком туринцев должен стать не Мемфис Депай, а Аркадиуш Милик, сообщает сайт Джанлуки Ди Марцио.

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Казалось, что Юве бесплатно заберет нидерландца, который стал ненужным Барселоне и готовился расторгать контракт. Впрочем, в последний момент руководство "Старой синьоры" переключилось на Милика. Соглашение с Марселем уже есть – аренда за 2 млн евро и дальнейшее право выкупа за 8 млн. Теперь осталось договориться с самим нападающим сборной Польши, хорошо знающим Серию А (выступал за Наполи).

Добавим, что в прошлом сезоне 28-летний Милик провел за Марсель 37 матчей, в которых оформил 20 голов и 2 ассиста.

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