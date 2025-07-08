Ювентус выставил "лучшего форварда Серии А" на трансфер, цена вопроса 20 млн евро
Ювентус решил отказаться от ставки на форварда Душана Влаховича.
Ювентус выставил Влаховича на трансфер за 20 млн евро, информирует Николо Скира. Туринский клуб активно ищет покупателя для 25-летнего сербского нападающего.
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Ювентус не планирует идти на уступки игроку в контексте расторжения контракта или выплаты отступных, даже если это ускорит его уход.
Влахович присоединился к Ювентусу в январе 2022 года, когда перешел из Фиорентины за 83,5 миллиона евро. В этом сезоне Душан забил 17 мячей и отдал 5 ассистов в 44 матчах на клубном уровне.
Год назад действующий наставник "бьянконери" Игор Тудор называл Влаховича "лучшим форвардом Серии А".
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