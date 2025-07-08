Ювентус решил отказаться от ставки на форварда Душана Влаховича.

Ювентус выставил Влаховича на трансфер за 20 млн евро, информирует Николо Скира. Туринский клуб активно ищет покупателя для 25-летнего сербского нападающего.

Ювентус объявил о подписании палача сборной Украины

Ювентус не планирует идти на уступки игроку в контексте расторжения контракта или выплаты отступных, даже если это ускорит его уход.

Влахович присоединился к Ювентусу в январе 2022 года, когда перешел из Фиорентины за 83,5 миллиона евро. В этом сезоне Душан забил 17 мячей и отдал 5 ассистов в 44 матчах на клубном уровне.

Год назад действующий наставник "бьянконери" Игор Тудор называл Влаховича "лучшим форвардом Серии А".

Реал вышел в четвертьфинал Клубного ЧМ, минимально переиграв Ювентус – Трент выполнил дебютный ассист за "сливочных"