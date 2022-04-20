Кубок Италии 2021/22, полуфинал. Ответный матч

Ювентус – Фиорентина – 2:0 (первый поединок – 1:0)

Голы: Бернардески, 32, Данило, 90+4

Первый матч во Флоренции, состоявшийся еще 2 марта, Юве выиграл благодаря автоголу в компенсированное время – соответственно, команду Аллегри дома устраивала и ничья. Но уже в дебюте игры туринцы чудом не пропустили. Торейра пробил мимо Перина, но угодил в своего же партнера, стоявшего на линии ворот. Артур Кабрал в этом эпизоде ​​сыграл за Юве.

У хозяев мог забивать Влахович, удар которого парировал Дронговски. Еще один момент серб упустил, не реализовав чистый выход один на один. Кипер разгадал намерение бывшего одноклубника и забрал мяч.

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Ювентус все же забил на 32-й минуте. Отличился Федерико Бернардески – еще один экс-игрок "фиалок". После ошибки Бираги Бернардески вогнал мяч в сетку. Счет по сумме двух матчей стал 2:0. Фиорентина могла отыграться до перерыва, но успешно сыграл Маттиа Перин. Гол Бернардески стал единственным в первые 45 минут.

Во втором тайме могли забивать обе команды. Перин спас Юве после удара и рикошета от Де Лигта, а Закария попал в стойку ворот Дронговски. Неплохо пробил Бираги со штрафного – рядом с девяткой.

На 69-й минуте Рабьо воплотил в гол подачу Бернардески, однако VAR отменил гол француза из-за офсайда. Де Лигт сотворил безумный финт в чужой штрафной и чуть не порвал сетку – правда, с внешней стороны. Впрочем, в компенсированное время Данило после паса Куадрадо поставил точку – 2:0.

В финале, который запланирован на 11 мая, соперником "Старой синьоры" станет Интер. Соответственно обладатель Кубка определится в Дерби Италии.