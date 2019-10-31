Ювентус вырвал победу у Дженоа, Рома разгромила Удинезе, Шахов отдал первый ассист: 10-й тур Серии А, среда

Состоялись очередные матчи 10-го тура Серии А. Отчет поединков читайте на "Футбол 24".

Чемпионат Италии, 10-й тур

Кальяри – Болонья – 3:2

Голы: Педру Жоау, 49, 83, Дж. Симеоне, 73, – Сантандер, 23 (пен), Ольсен, 90 (аг)

Лацио – Торино – 4:0

Голы: Ачерби, 25, Иммобиле, 33, 70 (пен), Белотти, 90 (аг)

Красная карточка: Н'Кулу, 69 (Б)

Сампдория – Лечче – 1:1

Голы: Рамирес, 90+2 – Лападула, 8

Красная карточка: Тахцидис, 82 (Л)

Сассуоло – Фиорентина – 1:2

Голы: Бога, 24 – Кастровилли, 63, Миленкович, 82

Удинезе – Рома – 0:4

Голы: Дзаньоло, 14, Смоллинг, 51, Клюйверт, 54, Коларов, 65 (пен)

Красная карточка: Фасио, 32 (Р)

Ювентус – Дженоа – 2:1

Голы: Бонуччи, 36, Роналду, 90+5 (пен) – Куаме, 41

Красная карточка: Рабйо, 87 – Кассата, 51 (Д), Маркетти, 58

В матче 10-го тура Кальяри в родных стенах принимал Болонью. Гости в середине первого тайма сумели открыть счет благодаря пенальти, который уверенно реализовал Сантандер. Впрочем, в начале второго тайма хозяева отыгрались – Жоау Педру принял в штрафной и с разворота расстрелял угол ворот, а на 73-й минуте Кальяри вышел вперед благодаря точному выстрелу Симеоне – 2:1. Ближе к концу Жоау Педру оформил дубль, а Фараго отметился автоголом – 3:2 в итоге.

В параллельном поединке в Риме встречались Лацио и Торино. Римляне уже в первой половине встречи вели в два мяча. Сначала Ачерби на 25-й минуте забил гол-красавец метров с сорока, а несколько позже Иммобиле уж слишком легко получил мяч на чужой половине, протянул его к штрафной и с линии переиграл голкипера – 2:0. Во втором тайме Н'Кулу получил вторую желтую и оставил свою команду вдесятером, а Иммобиле реализовал пенальти. На 90-й минуте Белотти еще и самостоятельно довершил победу Лацио, забив в собственные ворота – 4:0.

Сампдория Клаудио Раньери принимала дома Лечче Евгения Шахова. Украинец вышел в стартовом составе гостей и уже на 8-й минуте поединка доказал, что не зря тренер доверил ему место сегодня! Евгений вывел один на один с кипером Сампдории Лападулу, который с легкостью справился со своей задачей – 0:1. На 72-й минуте Тахцидис получил вторую желтую и поставил под сомнение успех своей команды, а на 90+2-й Рамирес таки сравнял счет – 1:1.

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Фиорентина приехала в гости к Сассуоло. "Черно-зеленые" открыли счет в середине первого тайма индивидуальными усилиями Жереми Бога, который сместился с фланга в центр, прошел нескольких защитников и пробил точно в дальний угол – 1:0. После перерыва подопечные Монтеллы отыгрались – Кастровилли воспользовался передачей Венути, а ближе к завершению встречи Миленкович вырвал для "фиалок" победу – 1:2.

Рома на выезде встречалась с Удинезе. Гости прогнозируемо завладели инициативой и довольно быстро повели в счете благодаря голу Дзаньоло после передачи Коларова, однако не все пошло по плану Фонсеки в этом матче. Уже на 32-й минуте матча римляне остались в меньшинстве после удаления Фасио. Впрочем, до конца тайма счет не менялся, а в начале второго тайма гости нашли в себе силы сыграть за себя и "за того парня", удвоив свое преимущество голом Смоллинга, а уже через мгновение довели счет до разгромного – отличился Клюйверт. Но даже на этом подопечные Фонсеки не остановились! На 65-й Рома получила право на пенальти, который успешно реализовал Коларов – 0:4! Более счет в матче не менялся – уверенная победа Ромы.

Ювентус мог вернуть себе лидерство в чемпионате в домашнем поединке против Дженоа. Туринцы повели в счете на 36-й минуте – Бонуччи опередил голкипера после подачи с углового от Бентакура и переправил сферу в ворота. До конца тайма гости сумели отыграться усилиями Куаме, но уже после перерыва остались в меньшинстве – вторая желтая для Кассаты. Туринцы в течение всего второго тайма так и не смогли преодолеть оборонительные редуты соперника и лишь пенальти на 90+5-й спас этот матч для подопечных Сарри, который реализовал Роналду – 2:1, выстраданная победа Ювентуса.

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