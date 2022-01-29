Журналист Фабрицио Романо опубликовал некоторые детали перехода Влаховича из Фиорентины в Ювентус. В частности, "фиалки" получат 70 млн евро, которые будут выплачены тремя платежами.

Влахович официально перешел в Ювентус

Также Ювентус может выплатить еще 10 млн евро в случае достижения нападающим некоторых показателей. Еще 11,6 млн евро должны пойти на дополнительные выходы, которые, как отмечается, будут выплачены агентам.

Кстати, контракт Влаховича с Ювентусом рассчитан до лета 2026 года. Сейчас он лучший бомбардир Серии А в текущем сезоне – 17 голов в 21 поединке.

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