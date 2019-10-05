Ювентус выплатил солидную сумму за разрыв контракта с Аллегри, – СМИ

Туринский Ювентус выплатил серьезную компенсацию за разрыв контракта с тренером Массимилиано Аллегри.

Руководство "Старой синьоры" приняло решение уволить 52-летнего специалиста по завершению прошлого сезона, а ему на замену был приглашен Маурицио Сарри.

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За досрочное расторжение контракта Аллегри получит от Ювентуса 16,05 млн евро, информирует TMW.

Напомним, вместе с Ювентусом Массимилиано Аллегри пять раз выигрывал чемпионат Италии, а также дважды выходил в финал Лиги чемпионов. По слухам, следующим местом работы итальянского специалиста может стать один из клубов АПЛ.

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