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Ювентус выплатил солидную сумму за разрыв контракта с Аллегри, – СМИ

16:17 152 Читати українською
Ювентус выплатил солидную сумму за разрыв контракта с Аллегри, – СМИ
Массимилиано Аллегри / ФК Ювентус

Туринский Ювентус выплатил серьезную компенсацию за разрыв контракта с тренером Массимилиано Аллегри.

Руководство "Старой синьоры" приняло решение уволить 52-летнего специалиста по завершению прошлого сезона, а ему на замену был приглашен Маурицио Сарри.

Аллегри рассказал, когда вернется к работе – за ним выстроилась очередь из топ-клубов

За досрочное расторжение контракта Аллегри получит от Ювентуса 16,05 млн евро, информирует TMW.

Напомним, вместе с Ювентусом Массимилиано Аллегри пять раз выигрывал чемпионат Италии, а также дважды выходил в финал Лиги чемпионов. По слухам, следующим местом работы итальянского специалиста может стать один из клубов АПЛ.

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Ювентус Ювентус Италия Массимилиано Аллегри Массимилиано Аллегри
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