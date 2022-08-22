Ювентус не может позволить себе серьезных затрат на рынке без предварительных продаж.

Туринцы рассматривают вариант с рокировкой хавбеков Денис Закария-Леандро Паредес, сообщает La Gazzetta dello Sport.

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Ювентус рассчитывал продать Адриена Рабьо в МЮ, но непомерные аппетиты француза и его матери сорвали сделку. Теперь "Старой синьоре" нужно искать другую жертву в центре поля, чтобы заработать деньги и освободить место для Паредеса. Закария выглядит оптимальным вариантом, поскольку к нему уже есть предметный интерес со стороны Монако. Швейцарца только зимой приобрели у Борусии М за 8,5 млн евро.

Паредес считался одним из лучших друзей Месси в ПСЖ, однако с приходом Гальтье отправился на скамейку запасных и получает крохи игрового времени.

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