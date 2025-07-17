Ювентус выкупит звезду сборной Португалии
Вингер Ювентуса Франсишку Консейсау, права на которого принадлежат Порту, станет полноценным игроком "Старой синьоры".
Ювентус до сих пор ведет переговоры по полноценному переходу Консейсау из Порту, сообщает Фабрицио Романо. Отмечается, что клубы договорились во вторник о сумме в 30 миллионов евро, которые должны быть выплачены в течение 4 лет.
Манчестер Юнайтед рассматривает громкий трансфер форварда, которого считают лучше Холанда
Сейчас дедлайн по выплатам еще не установлен – клубы до сих пор договариваются по этому поводу. Консейсау же подпишет документ, согласно которому откажется от 20% суммы трансфера из Порту.
К слову, Франсишку провел прошлый сезон на правах аренды в Ювентусе, сыграв в 40 матчах, и отметившись 7 голами и 6 ассистами.
"Тренер посивів через мене": Дьокереш – про 109 голів, шок після відходу Аморіма, слабке місце і майбутній трансфер