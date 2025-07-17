Ювентус до сих пор ведет переговоры по полноценному переходу Консейсау из Порту, сообщает Фабрицио Романо. Отмечается, что клубы договорились во вторник о сумме в 30 миллионов евро, которые должны быть выплачены в течение 4 лет.

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Сейчас дедлайн по выплатам еще не установлен – клубы до сих пор договариваются по этому поводу. Консейсау же подпишет документ, согласно которому откажется от 20% суммы трансфера из Порту.

К слову, Франсишку провел прошлый сезон на правах аренды в Ювентусе, сыграв в 40 матчах, и отметившись 7 голами и 6 ассистами.

️️ Juventus and FC Porto spoke tonight, no deadline on Conceição deal as Porto conceded Juve more days to completed formal steps.



Agreement Porto-Juve done since Tuesday for fee in excess of €30m in 4 years.



Conceição to sign documents to confirm he gives up on his 20%. pic.twitter.com/HZp793kWf7 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 16, 2025

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