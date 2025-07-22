Ювентус на своем официальном сайте сообщил об активации опции выкупа Франсишку Консейсау у Порту. Теперь 22-летний игрок сборной Португалии официально стал игроком Ювентуса, заключив 5-летний контракт. Согласно данным портала Transfermarkt, трансфер обошелся туринцам в 32 миллиона евро.

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В прошлом сезоне Консейсау выступал за "Старую синьору" на правах аренды. Он сыграл 40 матчей во всех турнирах, в которых забил 7 мячей и оформил 4 ассиста.

Отец Франсишку Сержиу Консейсау возглавлял Милан во второй половине сезона 2024/25.

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