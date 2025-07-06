Как информирует Calciomercato, полузащитник Дуглас Луис может покинуть Ювентус уже этим летом – туринский клуб сообщил бразильцу, что не рассчитывает на него в новом сезоне.

Ювентус готовит звездный обмен с Манчестер Юнайтед – "Старая синьора" готова попрощаться с тремя игроками

27-летний хавбек перешел в "старую синьору" из Астон Виллы прошлым летом за 50 миллионов евро, но полностью провалился: всего 516 минут на поле в Серии А за 19 матчей. Новый главный тренер Игор Тудор не видит Луиса в своих планах и дал "зеленый свет" на его продажу.

В борьбу за игрока уже включились несколько клубов из АПЛ. Самый громкий вариант – потенциальный обмен с Манчестер Юнайтед на Джейдона Санчо. Также за ситуацией внимательно следят Лидс и Ноттингем Форест, которые стремятся подписать бразильца для усиления середины поля.

Луис хочет иметь стабильную игровую практику накануне ЧМ-2026, поэтому возвращение в АПЛ выглядит наиболее вероятным вариантом.

Діогу Жота – особливий джокер Клоппа: хет-трик у ЛЧ, перфоманси з Арсеналом, останній гол за Ліверпуль на очах Миколенка