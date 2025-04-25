Ювентус выбрал две альтернативы звезде – его хотят продать уже летом
Нападающий Ювентуса Душан Влахович, скорее всего, покинет клуб уже будущим летом.
Ювентус принял решение продать Влаховича по завершении сезона, поскольку его контракт рассчитан до лета 2026-го, сообщает Caciomercato.
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В "Старой синьоре" намерены заработать хоть какие-то средства за серба, который переходил в Турин за 83,5 млн евро из Фиорентины. При этом он зарабатывает 11 млн евро в год брутто, поэтому продажа Душана существенно разгрузит зарплатную ведомость.
Юве уже выбрал двух претендентов на место Влаховича – это Расмус Хёйлунд из Манчестер Юнайтед и Матеус Кунья из Вулверхэмптона. Добавим, что Душан провел 38 матчей за Ювентус в этом сезоне, в которых отметился 14 голами и 5 ассистами.
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