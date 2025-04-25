Ювентус принял решение продать Влаховича по завершении сезона, поскольку его контракт рассчитан до лета 2026-го, сообщает Caciomercato.

Шахтер получил предложение по трансферу Судакова – итальянский топ-клуб опередил Наполи и англичан

В "Старой синьоре" намерены заработать хоть какие-то средства за серба, который переходил в Турин за 83,5 млн евро из Фиорентины. При этом он зарабатывает 11 млн евро в год брутто, поэтому продажа Душана существенно разгрузит зарплатную ведомость.

Юве уже выбрал двух претендентов на место Влаховича – это Расмус Хёйлунд из Манчестер Юнайтед и Матеус Кунья из Вулверхэмптона. Добавим, что Душан провел 38 матчей за Ювентус в этом сезоне, в которых отметился 14 голами и 5 ассистами.

Ювентус сенсационно проиграл Парме, Малиновский стал свидетелем поражения своих с трагикомическим удалением