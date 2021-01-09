Ювентус хочет подписать польского форварда на правах свободного агента летом 2021 года.

Наполи планирует сорвать планы Атлетико и продать Милика во Францию

Фабрицио де Векки, агент футболиста, на следующей неделе встретится со спортивным директором Ювентуса Фабио Паратичи, сообщает Corriere dello Sport. Интересно, что Наполи все еще стремится получить компенсацию в размере 15-18 млн евро за Милика.

В нынешнем сезоне Милик даже не попал в заявку своей команды на серию А из-за желания покинуть лагерь неаполитанцев.

7 "Золотих м'ячів" – на трансферному ринку: Барса, Реал, Баварія і Ман Сіті ризикують втратити лідерів у 2021-му