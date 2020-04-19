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Ювентус возвращает всех легионеров – Роналду не спешит покидать Португалию

17:55 41 Читати українською
Ювентус возвращает всех легионеров – Роналду не спешит покидать Португалию
Криштиану Роналду / Фото из открытых источников

В лагере туринского клуба планируют возвращаться к нормальной работе, но не все игроки выполняют указания Юве.

Ювентус призвал всех легионеров прибыть в Турин, ведь клуб в ближайшее время планирует возобновить тренировки, сообщает Сalciomercato.

Серия А попытается вернуться к тренировкам в начале мая, – обнадеживающее заявление министра спорта Италии

По информации издания, звездный нападающий Криштиану Роналду не спешит бронировать чартер с Мадейры в Италию. Португалец ожидает, когда будут озвучены точные даты и план дальнейших действий команды, прежде чем покинет семью.

Напомним, министр спорта Италии заявил, что уже с 4 мая правительство планирует разрешить командам частично вернуться к тренировкам.

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