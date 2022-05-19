Полузащитник Шахтера Давид Нерес не может жаловаться на нехватку предложений.

Бразилец присоединился к дончанам только зимой, но не играл за клуб в официальных матчах. На зимних сборах с четырьмя голами он стал лучшим бомбардиром Шахтера.

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Агенты Нереса видят будущее своего клиента в другой команде, сообщает UOL Esporte. По информации источника, 25-летний хавбек имеет возможность выбирать из нескольких перспективных вариантов. В частности, в последние дни Ювентус снова задекларировал свою заинтересованность в трансфере игрока.

Однако теперь туринцам будет сложнее, ведь придется сорвать договоренности между Шахтером и Бенфикой. Ранее сообщалось, что лиссабонцы уже даже согласовали формулу перехода Нереса.

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