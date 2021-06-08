Хотя с нового сезона вместо Паулу Фонсеки, который конфликтовал с боснийцем, команду будет тренировать Жозе Моуринью, сам Джеко не останется на Стадио Олимпико. "Волки" не могут себе позволить содержать игрока с такой зарплатой (8,5 млн евро).

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Новым местом работы 35-летнего нападающего может стать Ювентус, сообщает GdS. Туринцы пытались переманить Джеко прошлым летом, а теперь вернулись к этой идее. Эдин может добавить глубины составу "бьянконери", которые готовятся к прощанию с Криштиану Роналду.

К слову, в прошлом розыгрыше Серии А Джеко забил лишь 7 голов в 27-ми матчах, зато в Лиге Европы огорчал соперников Ромы 6 раз в 10-ти встречах.

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