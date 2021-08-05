Ювентус включился в борьбу с ПСЖ за Погба
Полузащитник Манчестер Юнайтед Поль Погба получил новый вариант продолжения карьеры.
Аллегри намерен усилить линию полузащиты Ювентуса и размышляет над возвращением Погба в Турин, сообщает Calciomercato.
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"Старую синьору" также связывали с интересом к Локателли, Пьяничу и Бакайоко, но именно Ювентус является теневым фаворитом на трансфер звездного француза, на которого также претендуют ПСЖ и Ливерпуль.
К слову, Поль Погба провел 42 матча в составе Манчестер Юнайтед в прошлом сезоне, записав в свой актив 6 голов и 9 ассистов.
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