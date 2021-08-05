Аллегри намерен усилить линию полузащиты Ювентуса и размышляет над возвращением Погба в Турин, сообщает Calciomercato.

Погба может покинуть Олд Траффорд ради самого принципиального оппонента Манчестер Юнайтед

"Старую синьору" также связывали с интересом к Локателли, Пьяничу и Бакайоко, но именно Ювентус является теневым фаворитом на трансфер звездного француза, на которого также претендуют ПСЖ и Ливерпуль.

К слову, Поль Погба провел 42 матча в составе Манчестер Юнайтед в прошлом сезоне, записав в свой актив 6 голов и 9 ассистов.

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