Ювентус вернул двух звезд из лазарета – впереди матч против Динамо
21:04 - Читати українською
Наставник туринцев Андреа Пирло получил хорошие новости от медперсонала Юве.
Защитники Ювентуса Алекс Сандро и Маттейс Де Лигт залечили свои повреждения и вернулись в общую группу туринцев, сообщает официальный сайт клуба.
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Ближайший матч у "Старой синьоры" запланирован на 21 ноября против Кальяри. После 7-ми туров Серии А подопечные Пирло расположились на 5-й строчке.
Напомним, Ювентус соревнуется с Динамо в групповом этапе Лиги чемпионов, следующий матч между соперниками состоится 2 декабря, в первом поединке итальянцы победили киевлян (2:0).
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