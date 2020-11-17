Защитники Ювентуса Алекс Сандро и Маттейс Де Лигт залечили свои повреждения и вернулись в общую группу туринцев, сообщает официальный сайт клуба.

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Ближайший матч у "Старой синьоры" запланирован на 21 ноября против Кальяри. После 7-ми туров Серии А подопечные Пирло расположились на 5-й строчке.

Напомним, Ювентус соревнуется с Динамо в групповом этапе Лиги чемпионов, следующий матч между соперниками состоится 2 декабря, в первом поединке итальянцы победили киевлян (2:0).

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