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Ювентус ведет переговоры по трансферу Алле

00:13 6 Читати українською
Ювентус ведет переговоры по трансферу Алле
Себастьян Аллt / Bild

Туринский Ювентус всерьез заинтересован в приобретении форварда Айнтрахта Себастьяна Алле.

Выступление 24-летнего форварда в текущем сезоне поразил руководство туринцев, и спортивный директор "бьянконерри" Фабио Паратичи уже начал переговоры по поводу возможного трансфера, сообщает Football Italia.

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Сумма перехода оценивается в 40 млн евро. Летом 2017 Айнтрахт заплатил за француза Утрехта семь миллионов.

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В нынешнем сезоне Алле забил 14 мячей в 26 матчах чемпионата Германии. Более него забили только его одноклубник Лука Йович, хавбек дортмундской Боруссии Марко Ройс (по 15 голов) и нападающий Баварии Роберт Левандовски (18 голов).

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