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Ювентус в субботу может объявить о трансфере Роналду, – SportMediaset

18:18 112 Читати українською
Ювентус в субботу может объявить о трансфере Роналду, – SportMediaset
Криштиану Роналду / фото: ФИФА

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду в субботу может завершить переход в туринский Ювентус.

Форвард мадридского Реала Криштиану Роналду уже в субботу может официально стать игроком Ювентуса, сообщает SportMediaset.

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По информации издания, генеральный директор туринцев Джузеппе Маротта и спортивный директор клуба Фабио Паратичи готовы вылететь в Мадрид для заключения сделки.

В Ювентусе уверены в успешном завершении переговоров и уже даже планируют представление игрока. Оно может состоятся в субботу на стадионе Allianz после прилета португальца в Турин.

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