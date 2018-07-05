Ювентус в субботу может объявить о трансфере Роналду, – SportMediaset

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду в субботу может завершить переход в туринский Ювентус.

Форвард мадридского Реала Криштиану Роналду уже в субботу может официально стать игроком Ювентуса, сообщает SportMediaset.

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По информации издания, генеральный директор туринцев Джузеппе Маротта и спортивный директор клуба Фабио Паратичи готовы вылететь в Мадрид для заключения сделки.

В Ювентусе уверены в успешном завершении переговоров и уже даже планируют представление игрока. Оно может состоятся в субботу на стадионе Allianz после прилета португальца в Турин.