Ювентус расписал ничью с Болоньей в рамках 33-го тура Серии А. Счет и обзор матча – в этой новости на "Футбол 24".

Ювентус роскошно начал 2022 год, поддерживая темп до середины марта. В какой-то момент о туринцах снова начали говорить как о претенденте на Скудетто. Однако потом последовало поражение от Вильяреала в ЛЧ, что-то сломавшее в конструкции Массимилано Аллегри. Далее Юве не без проблем обыграл двух аутсайдеров (Салернитану и Кальяри) и уступил Интеру. Счастье, что Аталанта регрессирует еще больше. Иначе уже можно было потерять место в топ-4.

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На бумаге Болонья не выглядела соперником, способным создать проблемы. "Россоблу" в последний раз побеждали Юве в далеком 2011 году. С тех пор считанное количество матчей завершалось вничью. Большинство – победы "бьянконери". В нынешнем сезоне Болонья мало забивает и мало пропускает. Подтверждение тому мы получили в первом тайме. Нервная игра, мало моментов. У Юве было больше попыток, но ни одной в створ. Гости даже выглядели поинтереснее.

На старте второго тайма Болонья включила турбо-режим. На 47-й минуте Арнаутович оттеснил защитника, но не пробил неточно. Это была репетиция. Вскоре Сориано классным пасом вывел Марко на удар. Австриец легко переиграл Щенсны и открыл счет. Только после этого Ювентус очнулся. Моменты буквально посыпались. Однако Скорупски творил подлинные чудеса.

В конце встречи началось какое-то безумие. Скандал! Мората прорывался в штрафную. Медель испанца сбить не смог, но с этим справился Адама Сумаоро. В завершение момента мяч отскочил в Куадрадо, но тот пробил в перекладину. Далее на авансцене оказался VAR. Юве требовал пенальти. Рефери дал штрафной и удалил Сумаоро за лишение явной возможности забить гол (фол последней надежды). Медель протестировал – желтая, возмущение не стихло – вторая желтая буквально через секунду. Минус два игрока для Болоньи. Отметим, что стоп-кадр подтвердил правоту арбитра – фол был вне штрафной.

Восемь компенсированных минут оставляли Юве шансы. Болонья вдевятером отбивалась героически, но меньшее количество игроков дало о себе значки во время углового. Мората бил бисиклетой, а Влахович на дальней подставил голову. Юбилейный 50-й гол серба в Серии А спас от поражения. Вырвать победу туринцы не смогли, подарив Роме шанс приблизиться на расстояние в три очка.