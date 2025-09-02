Ювентус успел до завершения трансферного окна усилить свой состав нападающим Лоисом Опенда из РБ Лейпцига.

Туринцы арендовали нападающего у Лейпцига за 3,3 миллиона евро, также предусмотрены бонусы на сумму 800 тысяч евро. В случае достижения определенных спортивных целей "бьянконери" выкупят бельгийца за 40,6 миллионов евро, разбив платеж на четыре года.

Опенда присоединился к Лейпцигу в 2023 году, перейдя из Ланса. Всего за немецкий клуб форвард сыграл в 93 матчах, забив 41 гол и отдав 18 ассистов.

