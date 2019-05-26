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Ювентус в последнем матче Аллегри проиграл Сампдории – видеообзор поединка – 0:2

26 мая 22:10 20 Читати українською
Ювентус в последнем матче Аллегри проиграл Сампдории – видеообзор поединка – 0:2
Сампдория – Ювентус – 2:0 – видео голов и обзор матча

В рамках 38-го тура Серии А Сампдория победила Ювентус. Смотрите видео голов матча Сампдория – Ювентус на "Футбол 24".

85’ Грегуар Дефрель
90+1’ Джанлука Капрари
 
85’ Грегуар Дефрель
90+1’ Джанлука Капрари

Оба гола в отчетном поединке были забиты в конце матча. Грегуар Дефрель, обыграв защитника пробил, но мяч свалился с ноги (именно это дезориентировало защитников) и закатился в ворота. На первой добавленной минуте Джанлука Капрари со штрафного попал прямо в девятку и установил окончательный счет.

Ювентус без Роналду уступил Сампдории, Торино уверенно победил Лацио: 38-й тур Серии А, матчи воскресенья

Источник: канали Футбол 1/ Футбол 2
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Италия Видеоновости Сампдория - Ювентус Ювентус Ювентус Сампдория Сампдория
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