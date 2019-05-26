Ювентус в последнем матче Аллегри проиграл Сампдории – видеообзор поединка – 0:2

В рамках 38-го тура Серии А Сампдория победила Ювентус. Смотрите видео голов матча Сампдория – Ювентус на "Футбол 24".

Оба гола в отчетном поединке были забиты в конце матча. Грегуар Дефрель, обыграв защитника пробил, но мяч свалился с ноги (именно это дезориентировало защитников) и закатился в ворота. На первой добавленной минуте Джанлука Капрари со штрафного попал прямо в девятку и установил окончательный счет.

Ювентус без Роналду уступил Сампдории, Торино уверенно победил Лацио: 38-й тур Серии А, матчи воскресенья