В субботу, 10 мая, в 36-м туре чемпионата Италии состоялось три матча. Отчет о них читайте на "Футбол 24".

Италия, Серия А, 36-й тур

Комо – Кальяри – 2:1

Голы: Какере, 40, Стрефецца, 45+2, Кутроне, 78 – Адопо, 22

Лацио – Ювентус – 1:1

Голы: Весино, 90+6 – Коло Муани, 51

Удаление: Калюлю, 60 (Ювентус, красная карточка)

Эмполи – Парма – начало матча в 21:45

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В первом матче дня Комо принимал Кальяри. Подопечные Сеска Фабрегаса, которые давно решили все задачи на сезон, одержали уже шестую подряд победу, оформив волевой камбэк. Пропустив в середине первого тайма, хозяева сумели уйти на перерыв в статусе победителей – Какере сравнял, а Стрефецца уже в добавленное время успокоил болельщиков. На экваторе второй сорокапятиминутки Кутроне окончательно снял вопрос о победителе.

Комо набрал 48 очков и остается на десятой строчке турнирной таблицы Серии А. Кальяри с 33-мя пунктами четырнадцатый – он зоны вылета его отделяет 6 пунктов.

В борьбе за Лигу чемпионов сошлись Лацио и Ювентус. Обе команды перед дуэлью имели по 63 очка, как и Рома, которая свой поединок против Аталанты проведет в понедельник. Первый тайм прошел без голов, а после перерыва Коло Муани головой замкнул навес Маккени и вывел туринцев вперед. Через 10 минут "Старая синьора" осталась в меньшинстве – Калюлю увидел перед собой красный свет за ужасную атаку на соперника.

Лацио сразу же значительно добавил, пытаясь реализовать численное большинство и, наконец, достиг своего на шестой добавленной к матчу минуте. Ничья 1:1 в пользу Довбика и компании – Рома сейчас шестая и отстает от конкурентов на один пункт, но имеет игру в запасе.

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА ЧЕМПИОНАТА ИТАЛИИ